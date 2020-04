Umbria, calo di ricoveri e di attualmente positivi. Crescono i guariti.

Pubblicità

Un solo positivo in più al Covid-19 in Umbria, ma con appena 68 tamponi effettuati. I dati incoraggianti arrivano dal continuo calo di ricoveri (-3 rispetto al giorno precedente, con un paziente in meno in terapia intensiva), dal numero sempre minore di “attualmente positivi”, che scendono sotto i mille (941, con un calo di 74 persone), e dalla crescita dei guariti (357, 75 rispetto a ieri). A questi dati vanno inseriti anche quelli dei clinicamente guariti (in attesa del secondo tampone che certifichi la negativizzazione al virus) che risultano essere 316. Altro dato confortante è l’assenza di decessi per il quarto giorno consecutivo.

Continua il calo di persone in isolamento domiciliare (ieri 208 in meno rispetto al giorno precedente, ne restano 2586) e la crescita di coloro che hanno concluso questo periodo (+169, per un totale di 6924).

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 13 aprile:

1320 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 956 in provincia di Perugia (invariato rispetto a ieri) e 317 in quella di Terni (+ 1 rispetto a ieri), 47 sono di fuori regione, mentre gli attualmente positivi sono 941 (-74), 651 (-74) nella provincia di Perugia e 247 (invariato) in quella di Terni.

I guariti sono 327 (+ 75 rispetto a ieri), di cui 274 provincia di Perugia (+ 74 rispetto a ieri) e 53 in quella di Terni (+1). Risultano 316 clinicamente guariti (-12), di cui 251 residenti nella provincia di Perugia(-12) e 65 (invariato) in quella di Terni.

I deceduti sono 52, 31 residenti nella provincia di Perugia e 17 in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Dei 1320 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 165 (-3): di questi, 112 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (invariato) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 40 (invariato), 49(invariato) in quello di Terni, 30 (-1) a Città di Castello, 36(-2) a Pantalla, 3 (invariato) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno.

Dei 165 ricoverati, 38 (-1) sono in terapia intensiva, 14 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 5 (-1) a Città di Castello, 3 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2586 (-208): di questi, 2114 (-173) sono nella provincia di Perugia e 472 (-35) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 8686 (+242) persone uscite dall’isolamento, di cui 6924 (+169) nella provincia di Perugia e 1762 (+73) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 13 aprile, sono stati eseguiti 18726 tamponi (+68).