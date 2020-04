Un solo contagio in Umbria nell’ultimo giorno, ma anche un nuovo decesso

Pubblicità

Anche alle 8 di questa mattina si è registrato un solo contagiato in più da Covid-19 in Umbria, anche se sempre a fronte di un numero limitato di responsi dei tamponi (215). Purtroppo, dopo quattro giorni in cui non si erano verificati, c’è da registrare un nuovo decesso. Aumentano i guariti e sempre meno persone si trovano in isolamento domiciliare.

Questi aggiornati alle ore 8 di martedì 14 aprile:

1321 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 938 (- 3).

I guariti sono 330 (+ 3 rispetto a ieri); risultano 316 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 53 (+ 1).

Dei 1321 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 164 (- 1); di questi 37 (-1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2409 (- 177); sempre alla stessa data, risultano 8941 (+ 255) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 14 aprile, sono stati eseguiti 18941 tamponi (+ 215).