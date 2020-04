La quarantena di un amministratore pubblico: al Cafè Philo videoconferenza di Barbara Bucari

Pubblicità

Sabato 18 aprile, con inizio previsto alle ore 17.30, l’assessore alla cultura del Comune di Gualdo Tadino, Barbara Bucari, racconterà in videoconferenza al Cafè Philo la sua quarantena da amministratore pubblico, come sta vivendo sul piano personale l’assunzione di responsabilità da parte di una giunta municipale su decisioni mai prese in precedenza e la gestione di un’emergenza unica nella nostra storia come quella che stiamo vivendo.

Il Cafè Philo ha deciso di entrare nel merito di questo periodo di isolamento sociale, tentando di confrontarsi con esperienze apparentemente diverse dalla sfera filosofica e psicologica che lo caratterizzano, come quella delle istituzioni pubbliche, restando però agganciato esclusivamente alle sue peculiarità, al suo approccio umano e interiore.

“Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di poter chiamare al dialogo un assessore alla cultura giovane e preparata, sempre in prima linea fin dal primo giorno del suo mandato, per altro ancora breve essendosi insediata meno di un anno fa, per avere uno spaccato insolito di un periodo altrettanto inconsueto”, sottolineano gli organizzatori.

“I lati positivi della quarantena” è il titolo di questa videoconferenza scelto dalla stessa Barbara Bucari, attraverso la piattaforma Skype a cui chiunque può partecipare, fornendo il proprio contatto Skype sui messaggi privati della pagina Facebook de “El Grottino” oppure tramite Whatsapp al numero 333.3448014.