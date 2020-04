Un positivo su 1302 tamponi, mai così bassa la crescita di Covid-19 in Umbria

Pubblicità

Per il terzo giorno consecutivo l’Umbria registra un solo caso al giorno in più di positivi al Covid-19. Ma se nei giorni precedenti il numero di tamponi analizzati era stato piuttosto esiguo (presumibilmente per la coincidenza con le feste pasquali), questa mattina il dato è assai confortante. Su 1302 tamponi processati, solo uno è risultato positivo.

Di contro, purtroppo anche la giornata di ieri ha dovuto registrare un altro decesso, che porta il totale nella nostra regione a 54. L’indice di letalità dell’Umbria si conferma il più basso in Italia con il 4,08%.

Diminuiscono sensibilmente gli “attualmente positivi” (-40, per un totale di 898) e crescono i guariti (+40, complessivamente 370). Sempre meno ricoverati negli ospedali umbri (159, in calo di 5), mentre rimangono fermi a 37 i pazienti in terapia intensiva).

Scendono sotto quota duemila le persone in isolamento domiciliare: -413, per un totale di 1996, lo stesso numero di persone uscite dall’isolamento, pari a 9354 complessive.

Nel complesso entro le ore 8 del 15 aprile, sono stati eseguiti 20.243 tamponi (+1302).