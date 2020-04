7 positivi in Umbria, ma crescono i guariti e diminuiscono ancora i ricoveri

Pubblicità

Nonostante un aumento di 7 positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 1.228 tamponi, sono diversi i dati che inducono all’ottimismo, tranne il dover registrare purtroppo un nuovo decesso che porta il totale a 55.

Scendono a 826 (-72 rispetto a ieri) gli attualmente positivi, così come calano sia i ricoverati (-10, per un totale di 149) che i pazienti in terapia intensiva (-4, attualmente sono 33).

Netta crescita dei guariti (+78 rispetto al giorno precedente, per un totale di 448), con altre 290 clinicamente guariti.

Ancora una diminuzione delle persone in isolamento domiciliare (1905, con 91 persone in meno rispetto al giorno precedente) e altre 484 hanno lasciato ieri l’isolamento, per un totale di 9.838.