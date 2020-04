Jp Industries, firmato il decreto per la cassa integrazione straordinaria

Pubblicità

Martedì 14 aprile è stato firmato il decreto per la concessione della cassa integrazione ai 593 dipendenti della Jp Industriers, tra gli stabilimenti di Fabriano e di Gaifana, dal 1 gennaio al 31 luglio 2020. L’accordo era stato sottoscritto lo scorso 20 dicembre.

Ora sarà l’Inps a dover provvedere al pagamento. Tempi tecnici che i sindacati chiedono di accorciare il più possibile in quanto i dipendenti da tre mesi non ricevono più alcun emolumento e, stante questa situazione, non hanno potuto accedere a quanto previsto dai provvedimenti governativi riguardanti l’emergenza Covid-19.

Un sussidio che potrebbe essere prorogato fino all’autunno in quanto l’azienda avrebbe ricevuto l’ok al cambio di causale per la cosiddetta “cassa-Covid”.