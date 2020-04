Marco Matarazzi: “Le aziende sfruttino questo periodo per accrescere la formazione e l’immagine”

Pubblicità

L’imprenditore gualdese Marco Matarazzi è stato intervistato da Il Sole 24 Ore in merito al tema turismo e Covid-19.

Marco Matarazzi, ingegnere informatico e imprenditore, è titolare di due aziende gualdesi, Vendini Srl e Slope Srl. Quest’ultima ha come core business lo sviluppo e commercializzazione dell’omonima soluzione software gestionale per hotel. Data la natura del business, Marco e il suo team si trovano in costante contatto con gli operatori del turismo elaborando insieme agli operatori del settore strategie e contromisure per far fronte all’emergenza.

Questo è un periodo di quarantena estremamente probante sia per le persone che per tutto il tessuto imprenditoriale italiano, nessuno escluso.

Nello specifico gli albergatori sono una categoria di imprenditori gravemente colpita da questa crisi senza precedenti: la chiusura forzata delle strutture ricettive, la pioggia di cancellazioni e l’incertezza per il futuro pesano come macigni su bilanci e sugli stati d’animo.

Nell’intervista, Matarazzi ha fornito agli albergatori un vademucum con alcune operazioni pratiche che qualsiasi proprietario o gestore di struttura ricettiva può mettere subito in atto. L’obiettivo è quello di non fermarsi e continuare ad operare, pianificare e lavorare cercando di rimanere produttivi anche durante questo periodo di lockdown. Alcuni di questi consigli possono essere applicati sia ad un hotel che a un qualsiasi altro tipo di attività.

“Nonostante al momento il flusso di prenotazioni sia considerevolmente diminuito – ha spiegato l’imprenditore gualdese al quotidiano economico-finanziario – è importante continuare a tenere attivi sito web e profili social di ogni struttura ricettiva. Sono una vetrina fondamentale. In un contesto come quello che stiamo vivendo oggi diventa ancora più importante essere presenti, curati e professionali sia nella presenza sui social network che tramite il proprio sito web.”

Queste regole sono sicuramente vere nel caso di strutture ricettive, ma valgono per tutte le altre attività commerciali. Essere presenti online in maniera professionale e curata è di vitale importanza per mantenere vivo l’interesse dei clienti.

“In questo periodo molte strutture ricettive hanno riscoperto l’importanza di alcuni servizi e software digitali come il CRM (archivio clienti) – ha detto ancora il titolare di Slope – Il CRM acronimo di “Customer Relationship Manager” è il database di clienti. Questo database però è ricco di preziose informazioni che dobbiamo utilizzare nelle strategie di marketing. È in questo momento che comprendiamo pienamente l’importanza dei dati per conoscere il cliente. Viviamo nell’era dell’iper-personalizzazione ed anche i nostri ospiti si aspettano di ricevere un preventivo mirato sui loro interessi”.

Grandi colossi del web (Google, Facebook, Apple…) “insegnano” come sia fondamentale avere accesso ai dati per poter prevedere il mercato e pianificare di conseguenza la propria attività. Anche le aziende più piccole possono fare lo stesso, ovviamente con le dovute proporzioni. Per questa ragione avere una chiara banca dati dello storico clienti con i loro dati, interessi e acquisti passati, può aiutare l’imprenditore a ripensare il suo business.

Negli hotel, ma non solo, si sente molto parlare di robot e risponditori automatici: “Un argomento più delicato è invece quello delle chatbot e degli automatismi per la gestione delle esigenze e richieste dei clienti – ha detto Matarazzi al Sole 24 Ore –

In un mondo sempre più digitale rispondere di persona ad una richiesta di persona, anziché affidarsi ad un robot, è sicuramente un valore aggiunto che renderà il processo di scelta della vostra struttura più piacevole e caloroso per i vostri futuri ospiti”.

Ma sicuramente una nozione che è valida per tutti, indipendentemente dal lavoro che si svolge, è quello di approfittare di questo periodo in cui si è chiusi in casa per studiare, leggere, approfondire e farsi delle domande.

“Questo è il momento più favorevole per stimolare e supportare i collaboratori ad investire il tanto tempo che hanno a disposizione nella formazione – ha concluso l’intervista Marco Matarazzi – Sono diverse le modalità con cui si può accrescere il proprio bagaglio, sono ormai entrati in gioco diversi strumenti di formazione e studio, tra cui: webinar, blog, podcast e corsi di lingua attraverso applicazioni dedicate”.