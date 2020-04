8 nuovi positivi in Umbria, ma continua il trend “ottimista”

Pubblicità

Nonostante un aumento di 8 positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 1.331 tamponi, continuano ancora i dati che inducono all’ottimismo, tranne il dover registrare purtroppo due nuovi decessi che portano il totale a 57.

Scendono a 788 (-38 rispetto a ieri) gli attualmente positivi, così come calano sia i ricoverati (-7, per un totale di 142) che i pazienti in terapia intensiva (-2, attualmente sono 31).

Crescita dei guariti (+44 rispetto al giorno precedente, per un totale di 492), con altre 294 clinicamente guariti.

Netta la diminuzione delle persone in isolamento domiciliare (1771, con 134 persone in meno rispetto a ieri) e altre 702 hanno lasciato ieri l’isolamento, per un totale di 10.540.

I dati sono aggiornati alle ore 8 di questa mattina, venerdì 17 aprile.