Porta San Benedetto dona prodotti alimentari alla Caritas

Ancora una volta il mondo dei Giochi de le Porte esprime la propria solidarietà. Nei giorni scorsi la Porta di San Benedetto ha fatto una donazione di prodotti alimentari che si trovavano in taverna, in vista del Palio di Primavera del prossimo 2 giugno, alla Caritas e agli enti di Gualdo convenzionati con la Fondazione Banco Alimentare.

Da ricordare che l’Ente Giochi e le Porte avevano già donato duemila mascherine, proprio nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus. A Porta San Benedetto sono andati i ringraziamenti delle associazioni in prima linea nell’aiutare chi è più in difficoltà in questo periodo.