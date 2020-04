Fantallenatori gualdesi donano somma di denaro alla Caritas

Pubblicità

In questi ultimi giorni, per combattere l’emergenza socio-economica che rischia di dilagare a causa del Covid-19, la solidarietà del popolo gualdese non sta mancando. Tanti privati, associazioni ed anche singole persone stanno contribuendo con ciò che possono per aiutare i propri concittadini che si trovano più in difficoltà.

Ed è lo stesso per un gruppo di ragazzi di Gualdo Tadino che ogni anno si raduna per fare il fantacalcio che ha deciso di non rimanere a guardare, ma di essere parte attiva in questo momento.

Il mese scorso avevano donato 500 euro al Leo Club Perugia, il gruppo giovani del Lions Club del capoluogo che, tramite la piattaforma GoFundMe, stava raccogliendo fondi per aiutare l’ospedale perugino di Santa Maria della Misericordia.

Questa volta, invece, hanno deciso di dare un aiuto concreto al territorio cittadino, donando così la somma di 1000€ al Centro Volontariato Sociale Caritas di Gualdo Tadino.

“In questo momento così difficile per l’Italia intera ma anche per la nostra Gualdo, abbiamo sentito il dovere di aiutare la nostra comunità – spiegano alcuni di loro – un contributo da parte di tutti noi ragazzi partecipanti che speriamo possa essere d’aiuto a chi soffre maggiormente in questo periodo”.