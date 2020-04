Guarito anche l’ultimo paziente positivo: Gualdo Tadino torna a zero contagi

Pubblicità

Anche l’ultimo paziente di Gualdo Tadino positivo al Covid-19 è stato dichiarato clinicamente guarito. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti.

Gualdo Tadino, a distanza di 33 giorni, torna così ad avere zero contagi in città, dopo l’annuncio del primo caso il 18 marzo scorso. Ne erano successivamente seguiti altri sei. Attualmente una persona è completamente guarita, mentre gli altri, che non accusano più sintomi e sono clinicamente guariti, dovranno “superare” il test del doppio tampone negativo per poter tornare alla vita di tutti i giorni.

Notizie positive anche a Costacciaro. Tre persone sono ufficialmente guarite in seguito ai risultati negativi dei due tamponi in 24h necessari a certificarne lo stato. Una quarta persona non ha più sintomi da alcuni giorni e nella prossima settimana si sottoporrà al doppio tampone per verificare la definitiva guarigione.

“Allo stesso tempo – ha detto il sindaco Andrea Capponi – tutte le 8 persone che erano in isolamento domiciliare hanno terminato il loro periodo di quarantena non manifestando i sintomi della malattia. Quindi allo stato attuale nel nostro Comune rimane un solo caso, ma che potrebbe negativizzarsi nei prossimi giorni.”