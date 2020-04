Nuovi contagi, l’Umbria ieri a quota zero. Crescono i guariti

Pubblicità

E’ finalmente arrivato il giorno in cui l’Umbria ha fatto registrare “zero” alla voce nuovi contagi da Covid-19. L’unico caso che ufficialmente viene riportato nel consueto bollettino delle ore 8 proviene da fuori regione ed è ricoverato in Umbria. E’ vero che nella giornata di ieri i tamponi sono stati molti meno rispetto ai giorni precedenti (391 contro i più di mille degli ultimi giorni), ma il risultato conferma comunque il cauto ottimismo che si respira ormai da un paio di settimane.

Anche perchè gli attualmente positivi scendono ancora e attualmente sono 591 (-54), mentre di contro aumentano i guariti che ieri sono saliti 700 (+55); a questi vanno aggiunti anche coloro che risultano clinicamente guariti che sono 167 (-42). Nessun decesso si è verificato nelle ultime 24 ore e il numero rimane fermo a 58.

Netta la diminuzione delle persone in isolamento domiciliare (1375, con 96 persone in meno rispetto a ieri) e altre 176 hanno lasciato ieri l’isolamento, per un totale di 11.793. Nel complesso sono stati effettuati 25.546 tamponi (+ 391).

I dati sono aggiornati alle ore 8 di questa mattina, lunedì 20 aprile.