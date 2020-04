Uova di Pasqua ai bambini ricoverati a Branca e Città di Castello

Pubblicità

In questa fase di emergenza sanitaria, anche i piccoli gesti possono fare la differenza e regalare gioia e serenità. Ed è con questo spirito di solidarietà che sono state donate delle uova di Pasqua ai bambini e ai neonati ricoverati nei reparti di pediatria dell’ospedale di Branca e di Città di Castello, diretti dal dottor Guido Pennoni.

“I reparti di pediatria degli ospedali di Branca e Città di Castello (U.O. Pediatria Area Nord) ringraziano per la donazione di uova di Pasqua ai bambini e ai neonati ricoverati, in occasione delle festività pasquali, la stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino, il Comitato per la Vita Daniele Chianelli, La Parrocchia dei SS. apostoli Pietro e Paolo di Pozzuolo Umbro”.