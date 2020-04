Il coronavirus stoppa anche la Mostra Internazionale della Ceramica

Pubblicità

Anche la 40esima edizione della Mostra Internazionale della Ceramica d’Arte di Gualdo Tadino – Biennale della Ceramica 2020, dal tema “Il Pianeta Terra”, ha dovuto dare forfait dinanzi al coronavirus. L’evento, la cui inaugurazione era prevista per il 18 luglio con allestimento nella chiesa monumentale di San Francesco, è rinviato a data da destinarsi.

Lo hanno annunciato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e il presidente della Pro Tadino, Carlo Giustiniani, che comunque sottolineano che i due curatori, il professor Rolando Giovannini e l’architetto Nello Teodori, continueranno a lavorare per far sì che l’evento possa essere reso fruibile ai visitatori e svolgersi in sicurezza, data la notevole importanza della manifestazione nel panorama internazionale. Il nuovo programma della mostra verrà comunicato appena possibile.