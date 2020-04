L’Atletico Gualdo Fossato dona 200 mascherine all’ospedale di Branca

Pubblicità

Ancora una donazione da parte di una società sportiva del territorio in questo periodo di emergenza coronavirus. Si tratta dell’Atletico Gualdo Fossato, che nella giornata di lunedì 20 aprile ha consegnato all’ospedale di Branca 200 mascherine per poter far fronte al fabbisogno giornaliero dei vari reparti.

I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati ieri mattina dal direttore sportivo dell’Atletico Gualdo Fossato, Giordano Brunetti. Un bel gesto da parte della società del presidente Michele Ascani e del patron Paolo Ragugini, che si è dimostrata sensibile ai bisogni che anche il nostro territorio ha in questo momento storico.