Umbria: tornano i contagi, ma i guariti sono sempre di più

In Umbria torna a comparire il segno più sul numero di contagi, dopo che nei dati di domenica era stata toccata quota zero. Quattro i risultati positivi ai tamponi di ieri, ma grazie ai guariti cala ancora la cifra degli attualmente positivi che scende a quota 568 (-23 rispetto a ieri).

Aumentano quindi i guariti che ieri sono saliti a 725 (+25); a questi vanno aggiunti anche coloro che risultano clinicamente guariti che sono 161. I deceduti totali nella nostra regione sono, dall’inizio dell’epidemia, 60 (+2).

Calano ancora le persone in isolamento domiciliare (1317, con 58 persone in meno rispetto a ieri) e altre 743 hanno lasciato l’isolamento, per un totale di 12.536. Nel complesso sono stati effettuati 26.662 tamponi (+ 1.116).

I dati sono aggiornati alle ore 8 di questa mattina, martedì 21 aprile.