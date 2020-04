Grafiche Minelli dona 10 colonnine igienizzanti al Comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

In questa fase delicata di emergenza sanitaria, continua la collaborazione tra Comune di Gualdo Tadino, aziende, associazioni e soggetti privati.

Proseguono e si moltiplicano in città i gesti di solidarietà. Nella giornata odierna l’azienda Grafiche Minelli ha donato al Comune di Gualdo Tadino 10 colonnine igienizzanti multiuso che avranno la funzione di contenere gel disinfettante e guanti da destinare agli utenti ed ai dipendenti e di poter gettare successivamente i guanti usati per poterli smaltire in modo corretto.

L’amministrazione comunale ha poi provveduto a distribuire i totem multiuso presso chi opera quotidianamente in prima linea in questa emergenza legata al Covid-19, ossia il Comune di Gualdo Tadino, il Comando dei Vigili Urbani, le farmacie comunali (Piazza Mazzini e Cerqueto), la Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, l’Easp e il Centro Salute di Gualdo Tadino.