La forza di una comunità, la giunta ringrazia i cittadini di Fossato di Vico

Cari concittadine e concittadini,questo è il servizio riguardante Fossato di Vico andato in onda sul TG3 Umbria lunedì 20 aprile, alle ore 19:30.Cogliamo l'ocasione per ringrazire tutti voi per il comportamento tenuto in questo periodo difficile e per i sacrifici a cui siete stati sottoposti. Ringraziamo tutto il personale sanitario per l'enorme lavoro e senso di abnegazione cui si è sottoposto; tutte le aziende, gli artigiani, i commercianti e i farmacisti che hanno continuato ad erogare i servizi per la cittadinanza, nonostante i rischi; le Forze di Polizia per il controllo del territorio che continuano a svolgere; la Misericordia di Fossato di Vico per il servizio essenziale che svolge per la popolazione, specialmente per coloro che sono più in difficoltà; la struttura della Casa di Riposo Francesco Ridolfi Bizzarri – Galassi di Purello, per l'assitenza che presta ai nostri nonni e nonne, a cui hanno dato costantemente la possibilità di comunicare con i loro cari; i dipendenti comuali per aver continuato a lavorare per la comunità e tutte le associazioni che hanno contribuito, in vario modo, a risolvere problemi legati a questa situazione di assoluta emergenza. La forza di un Comune sta nei propri abitanti. Per questo motivo possiamo affermare che è un onore amministrare una Comunità come quella di Fossato di Vico.