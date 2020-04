Umbria, altri 4 positivi ma tanti guariti. A Gualdo Tadino secondo paziente ufficialmente guarito.

Pubblicità

Con i tamponi effettuati che ruotano intorno ai mille, i pazienti riscontrati positivi da Covid-19 in Umbria sono sempre piuttosto pochi. Anche ieri, come nel giorno precedente, ne sono stati trovati quattro, per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 1357.

Continuano però a calare sia gli attualmente positivi (-58 ieri, per un totale di 510) che a crescere i guariti. In appena tre giorni, da quando le due voci si sono pareggiate, i guariti hanno fatto un balzo in avanti di 276. Solo ieri ne sono risultati 61 in più, tra cui il secondo paziente di Gualdo Tadino, per un totale di 786 (a cui sperano di aggiungersi quanto prima anche i 139 clinicamente guariti). A proposito di Gualdo Tadino, il sindaco Massimiliano Presciutti si è detto fiducioso di avere entro questa settimana la notizia della guarigione definitiva degli altri 5 pazienti gualdesi già clinicamente guariti.

Si liberano più sempre posti letto negli ospedali occupati da pazienti affetti da Covid-19 (-12 ieri, per un totale ad oggi di 117 ricoverati), che si sono quasi dimezzati rispetto a venti giorni fa. 20 si trovano in terapia intensiva, con un calo anche qui di due persone. Una però, purtroppo, è da attribuire al decesso di ieri, che porta il totale in Umbria a 61.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.283 (-34); sempre alla stessa data, risultano 13.020 (+484) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 22 aprile, sono stati effettuati 27.655 tamponi (+ 993).