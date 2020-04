La Festa della Liberazione ai tempi del coronavirus sarà in diretta sul web e in radio

Pubblicità

Nonostante l’emergenza coronavirus, sabato 25 aprile verrà celebrato ugualmente a Gualdo Tadino il 75esimo anniversario della Liberazione. Sarà ovviamente in forma ridotta, con la sola presenza del sindaco Massimiliano Presciutti che, per conto dell’amministrazione comunale, renderà omaggio ai caduti con corone e mazzi floreali. Su disposizione della Prefettura di Perugia in ottemperanza alle misure restrittive legate all’emergenza Coronavirus, infatti, le deposizioni delle corone potranno essere effettuate dalla sola autorità deponente, evitando il coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione.

Alle ore 12 di sabato 25 aprile il sindaco deporrà una corona in piazza Martiri della Libertà davanti al monumento ai caduti. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagina del Comune di Gualdo Tadino e da Gualdo News, oltre che in diretta radiofonica su Radio Tadino – Erreti (frequenza 101,2 Mhz Fm).

Saranno poi deposti fiori presso i monumenti ai caduti presenti in città e nelle frazioni: giardini pubblici di viale Giorgio Mancini, via Otello Sordi, giardini pubblici “A. Di Bitonto” in Viale Don Bosco, scuola primaria “Domenico Tittarelli”, convento dei Frati Cappuccini, cimitero civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre de’ Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto e Cerqueto.

In occasione del 75° anno della Festa della Liberazione il municipio sarà addobbato con le bandiere italiane.

“Il 25 aprile – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – è un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume un particolare significato ricordare gli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà. Quest’anno a causa dell’emergenza che stiamo attraversando legata al coronavirus, purtroppo la celebrazione non potrà essere svolta nel modo tradizionale, però grazie ai nostri canali social ed alla collaborazione di Gualdo News e Radio Tadino riusciremo ad arrivare nelle case dei nostri concittadini sia online che in diretta radiofonica. Pertanto invito tutti quanti a seguirci e ad affacciarsi alle ore 12 al proprio balcone o finestra di casa per celebrare insieme questa speciale ed importante ricorrenza visto che saranno trasmessi l’Inno Nazione e l’Inno del Partigiano”.