“Storie di donne”, sabato videoconferenza con l’autrice Monica Pica

Secondo appuntamento con “Ai bordi della storia”, l’iniziativa nata da un’idea dello scrittore Matteo Bebi, insieme a Mario Fioriti in collaborazione con “El Grottino” e l’associazione “Talia”.

Sarà l’autrice gualdese Monica Pica, sabato prossimo alle 17,30, a trarre spunto dai suoi libri e dai suoi scritti, sia editi, come “Il volto perduto” pubblicato per Midgard lo scorso anno, che inediti per parlare insieme a lei di “Storie di donne“.

Monica Pica è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia e dal 2018 fa parte del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Ateneo. Da sempre coltiva la passione per la scrittura, il disegno e il teatro e “Il volto perduto” nasce inizialmente come monologo teatrale che si trasforma, pagina dopo pagina in un racconto più ampio, attraverso cui l’autrice ha voluto dar voce ad ogni donna vittima di violenza che cerca in se stessa, e non nella vendetta, la forza trainante per la propria rinascita.

“Ai bordi della storia” di sabato 25 si terrà in videoconferenza a partire dalle ore 17.30. Chiunque voglia partecipare può indicare il proprio account Skype o l’indirizzo email al numero whatsapp del Grottino: 333.3448014.