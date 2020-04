Il Rotary dona 50 buoni spesa al Banco di Solidarietà

Pubblicità

Il Rotary Club Gualdo Tadino, con il suo presidente Carlo Giustiniani e la Compagnia dei Cavalieri Rotariani, con il suo presidente Antonio Lombardo, sono insieme protagonisti in questa crisi economica creata dall’emergenza Covid-19, di un importante service, che va al di là del gesto caritatevole segno distintivo di ogni intervento del Rotary.

Infatti l’attività è volta ad essere vicini alle famiglie particolarmente in difficoltà del territorio, con un’importante donazione di 50 buoni spesa da 25 euro al Banco di Solidarietà di Gualdo Tadino.

Questa donazione permetterà, anche da quanto dichiarato dal presidente del Banco, Giuseppe Ascani, di essere ancora più vicini a quella popolazione, che oltre a superare il problema economico devono affrontare contestualmente le difficoltà date da particolari patologie di alcuni dei loro familiari, costringendoli all’utilizzo di determinati alimenti non di uso comune e per questo non presenti nei magazzini dello stesso Banco.

Il Rotary in questo periodo di emergenza si è impegnato ad essere vicino a particolari categorie della popolazione a cui il coronavirus ha portato le maggiori ripercussioni nella quotidianità, come i bambini delle scuole elementari che sono stati oggetto di un altro service, con la donazione di tablet per la didattica a distanza.