Pensioni, ecco il calendario degli uffici postali di Gualdo Tadino

Anche questo mese, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il pagamento delle pensioni sarà scaglionato per lettera iniziale del cognome e anticipato. Partirà dal 27 aprile fino al 2 maggio.

Ecco il calendario degli uffici postali di Gualdo Tadino.

L’ufficio di Piazza Giuseppe Mazzini sarà aperto il 27 aprile (lettere dalla A alla B), 28 aprile (dalla C alla D), 29 aprile (dalla E alla K), 30 aprile (dalla L alla P) dalle 8.20 alle 13.35. Il 2 maggio (dalla Q alla Z) dalle 8.20 alle 12.35

L’ufficio di Via Flaminia sarà aperto il 27 aprile (lettere dalla A alla K) e 29 Aprile (dalla L alla Z) dalle ore 8.20 alle 13.35.

L’ufficio di Pieve di Compresseto sarà aperto il 2 maggio (il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata) dalle 8.20 alle 12.35.

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale di Poste Italiane e al numero verde 800.00.33.22.

E’ stata stipulata una convenzione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici postali.

Nell’interesse della collettività, nei siti ritenuti più critici in termini di potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori degli Uffici Postali, finalizzati a regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.