Umbria, su 1.513 tamponi un solo positivo. Crescono ancora i guariti, ma c’è un decesso.

Non si è arrivati alla crescita zero di positivi in Umbria, ma ci si è vicinissimi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di tamponi processati. Infatti nella giornata di ieri è stato rilevato soltanto un positivo in tutta la regione su ben 1.513 tamponi effettuati.

E’ il risultato migliore dall’inizio dell’emergenza. E’ vero che subito dopo la Pasqua per due giorni consecutivi era stato rilevato un solo paziente positivo, ma in quel caso i test effettuati erano un numero considerevolmente minore.

A dare forza all’ottimismo in Umbria è la situazione dei guariti, che doppiano gli attualmente positivi: i 55 ufficialmente guariti nella giornata di ieri portano il totale a questa mattina a 867 (cui vanno affiancati anche i 112 clinicamente guariti), mentre lo stesso numero (-55) fa scendere gli attualmente positivi a 434.

Dopo l’aumento di due ricoveri riportato nel bollettino di ieri mattina, quest’oggi tornano a scendere di 6 le persone in ospedale affette da Covid-19. Attualmente ve ne sono 113, con 19 (numero invariato) in terapia intensiva.

Unica nota negativa è purtroppo un nuovo decesso, che porta il totale a 62.

Continuano a diminuire le persone in isolamento domiciliare, attualmente sono 1.156 (-87), mentre sempre in numero maggiore sono le persone che escono dall’isolamento: ne risultano 13.745 (+ 331).

Nel complesso, entro le ore 8 del 24 aprile, sono stati effettuati 30.524 tamponi (+ 1.513)