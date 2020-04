Il 25 aprile “libera” Gualdo Tadino dal Covid-19: azzerati i casi di coronavirus

Pubblicità

Il 25 aprile 2020 è una data importante per Gualdo Tadino. Non solo perchè si è celebrato il 75esimo anniversario della Liberazione con una cerimonia diversa dal solito (presenti davanti al monumento ai caduti di piazza Martiri della Libertà solo il sindaco e una rappresentanza della Polizia Municipale), ma anche perchè è stato ufficializzato che nel territorio comunale non ci sono più casi di Covid-19.

Lo ha fatto sapere il sindaco Massimiliano Presciutti nel suo videomessaggio quotidiano. La Asl ha infatti reso noto che anche il secondo tampone processato dei restanti cinque casi di pazienti clinicamente guariti (due ne erano usciti nei giorni scorsi) ha dato esito negativo, e quindi sono da ieri ufficialmente guariti e possono tornare alla vita di tutti i giorni.

Era la mattina di mercoledì 18 marzo quando era stato comunicato al primo cittadino il primo caso di coronavirus in città. Nei giorni successivi se ne erano aggiunti altri sei. Nessuno, comunque, è stato ricoverato in ospedale e da ieri Gualdo Tadino torna ad avere “casi zero”.

“Una grandissima notizia – ha commentato Presciutti – Grazie a tutti per gli immani sacrifici. Siamo di nuovo un comune senza Covid-19. Mi auguro che molti altri se ne possano aggiungere.”

In serata, dopo che nel corso della mattina e del pomeriggio il sindaco aveva deposto corone e mazzi di fiori nei vari cippi e monumenti ai caduti del territorio comunale, la Rocca Flea è stata illuminata con il tricolore.

LA SITUAZIONE IN UMBRIA – Nella regione la situazione si conferma buona, nonostante, purtroppo, si siano dovuti registrare due nuovi decessi.

Tre i casi positivi riscontrati a fronte di 1.415 tamponi. Complessivamente sono 1.366 le persone in Umbria risultate positive al virus Covid-19. Scendono ancora gli attualmente positivi: adesso sono 398 (-36).

Salgono i guariti (905, +38); risultano inoltre 101 clinicamente guariti (-11); i deceduti sono 64 (+2).

Dei 1.366 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 113 (invariato); di questi 18 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.081 (-75); sempre alla stessa data, risultano 13.958 (+ 213) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 25 aprile, sono stati effettuati 31.939 tamponi (+ 1.415).