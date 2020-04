“Il momento della gentilezza” della Croce Rossa: servizio spesa e ritiro farmaci per persone fragili

Pubblicità

Le indicazioni del Ministero della Salute invitano la popolazione maggiormente vulnerabile a non uscire di casa e non recarsi in luoghi affollati a causa del perpetuarsi dell’emergenza Covid-19.

Al fine di rispondere a questa particolare situazione di vulnerabilità, il Comitato di Gualdo Tadino e Gruppo di Nocera Umbra della Croce Rossa Italiana ha pianificato un’attività gratuita di servizio ritiro farmaci e/o spesa per anziani, persone fragili, immunodepressi e in genere per tutti coloro che hanno urgenze e sono impossibilitati negli spostamenti. : questo è “Il tempo della Gentilezza”.

È possibile usufruire del servizio gratuito su prenotazione chiamando il numero 329 7957125 o 075 912179