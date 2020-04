Gualdo Tadino, sospensione erogazione acqua per lavori di manutenzione

Pubblicità

A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, Umbra Acque informa che

dalle ore 22:00 di mercoledì 29 aprile 2020

alle ore 06:00 di giovedì 30 aprile 2020

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti località e vie del Comune di Gualdo Tadino: Via Flaminia Sud da Via Nino Bixio fino a Via Certana compresa tutta la zona industriale e tutte le limitrofe, Via XXV Aprile da via Flaminia Sud fino a Via Tagina compresa e intera frazione Rasina compresa e tutte le limitrofe, Via Fratelli Cairoli e limitrofe, Via Buozzi e limitrofe, Via Sacco e Vanzetti e limitrofe, Via Manin e limitrofe, Via Fillipetti e limitrofe, Via Giovanni XXIII e limitrofe, Via Battistelli e limitrofe, Via Jacobelli e limitrofe, Via Megni e limitrofe, Via Frillici e limitrofe , Via San Michele Arcangelo e limitrofe, Via Giochi de le Porte e limitrofe.

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445