Informazione e fake news argomento del Cafè Philo di sabato prossimo

“Informazione e comunicazione nel caos infotainment e fake news”, questo l’argomento, decisamente attuale, che il Cafè Philo ha deciso di proporre a quanti vorranno partecipare alla videoconferenza che si terrà sabato 2 Maggio, a partire dalle ore 17.30 sulla piattaforma di videochiamate Zoom.

Sarà Mario Fioriti, presidente dell’associazione “Talia” e autore de “El Bollettino”, tra i principali promotori del Caffè Philo gualdese, ad essere chiamato per la prima volta a svolgere il compito di relatore, per un appuntamento incentrato su argomenti non esclusivamente filosofici, ma strettamente connessi alla definizione del pensiero e della conoscenza in una società come la nostra, in tempi come quelli che stiamo vivendo.

Dopo l’incontro di sabato 18 aprile scorso a cui hanno preso parte più di trenta persone, gli organizzatori hanno preferito rivolgersi ad una piattaforma internet più consona a tali, inattese esigenze, con requisiti che a quanto pare Zoom riesce al momento a garantire, non rendendo necessaria, peraltro, la registrazione di un proprio account.

Chi vorrà prendere parte all’incontro, infatti, potrà accedere attraverso il link che verrà prontamente fornito anche attraverso la pagina Facebook de “El Grottino”, sede del caffè filosofico, scaricare il programma se richiesto, seguire le poche, semplici istruzioni e, infine partecipare alla chiamata.

Per qualunque informazione e per richiedere il link di partecipazione ci si può rivolgere anche al numero Whatsapp de El Grottino, al 333.3448014.