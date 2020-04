Umbria: lieve risalita dei tamponi positivi, ma i guariti sono sempre di più

Pubblicità

Risalgono lievemente i nuovi positivi in Umbra. A fronte di 1075 tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono stati 9 i pazienti trovati positivi al virus. Però a dare ottimismo in Umbria è la situazione dei guariti: ieri altre 28 persone sono uscite dalla malattia, che portano il totale di questa mattina a 963. Gli attualmente positivi scendono così a 351.

Le persone ricoverate in ospedale affette da Covid-19 sono attualmente 97 (-9), con 17 (+1) in terapia intensiva.

Ieri fortunatamente non si è registrato nessun decesso e il numero totale resta a 65. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 981 (+4), mentre sempre in numero maggiore sono le persone che escono dall’isolamento: ne risultano 14.594 (+ 494).

Nel complesso, entro le ore 8 del 28 aprile, sono stati effettuati 33.881 tamponi (+ 1.075).