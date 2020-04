12 nuovi positivi in Umbria, calano ancora i ricoveri. Guariti vicini ai mille.

Pubblicità

Una piccola “impennata” di nuovi positivi registrata in Umbria nella giornata di ieri. Alle 8 di questa mattina il bollettino della Regione parla di 12 nuovi casi, un numero al quale in questi ultimi giorni non ci si era più abituati, ma che, analizzando i dati, ha in larga parte delle motivazioni precise.

6 infatti di questi casi, come riportato dall’Ansa, provengono dalla zona rossa di Giove, in provincia di Terni, dove si è concluso uno screening a tappeto della popolazione. Un altro proviene da fuori regione. Gli altri cinque sono stati registrati due a Perugia e uno a Stroncone, Terni e Alviano. Anche dei nove positivi riportati ieri in Umbria, sei erano concentrati a Giove e due provenivano da fuori regione.

Continuano a scendere gli attualmente positivi: 23 in meno rispetto al giorno precedente, con il totale che si attesta a 328, mentre aumentano i guariti. 997 i pazienti che sono usciti dalla malattia (+34) a cui si affiancano i 67 clinicamente guariti (-9).

Purtroppo nella giornata di ieri si è registrato un nuovo decesso, un uomo di 78 anni. Il totale in Umbria tocca quota 66.

Doppia discesa dei ricoveri, confermando un trend che prosegue da diversi giorni. -4 nei reparti di malattie infettive, per un numero complessivo di 93, e uno in meno (probabilmente a causa del decesso di ieri) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (-36) e 14.902 (+308) quelle che ne sono uscite. Nel complesso, entro le ore 8 del 29 aprile, sono stati eseguiti 34.937 tamponi (+1056).