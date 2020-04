Da lunedì “fase 2” a Gualdo Tadino, ecco l’ordinanza del Sindaco

Pubblicità

Dal prossimo lunedì 4 maggio inizia la fase 2 anche per il comune di Gualdo Tadino, da pochi giorni “Covid Free”, ma ovviamente sempre ad alto rischio di ricadute.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha firmato stamane un’ordinanza in cui si ribadisce che gli spostamenti restano consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Vengono permessi gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Resta quindi vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati.

L’attività ludica o ricreativa all’aperto resta vietata, ma sarà consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Restano sospese tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie, così come resteranno ancora chiusi i parchi pubblici.

© GUALDO NEWS