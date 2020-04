Il concerto del Primo Maggio è online su Live Nocera

Pubblicità

In questo periodo di quarantena il palinsesto di Live Nocera si arricchisce di un evento unico. Infatti dalle 18 di Venerdi 1° Maggio la tv social entrerà nelle case della gente per un paio d’ore di buona musica.

A suonare una line-up di artisti di tutto rispetto: i giovani rampolli nocerini Edoardo Boari e Simona Pizzimenti, l’affermata Silvia Di Luzio e il menestrello Cristian Barone, per poi andare nel folignate per sentire la giovane voce del duo TomassoXVentura che molto bene sta facendo nell’ultimo periodo tra i giovani, la freschissima voce di Luca Cimarelli e il quartetto pazzo dei Cinquantini R&R che non hanno bisogno di presentazioni. A chiudere la lista la prima voce del cast di Gardaland, Letizia Bonucci, e l’affermatissimo ed eclettico cantautore calabrese Santino Cardamone. Ultimi, ma di sicuro non per importanza, I Sei Ottavi per i quali non c’è bisogno di presentazione dato che da svariati anni occupano i palcoscenici umbri con le loro bellissime interpretazioni della musica di Rino Gaetano.

Ad inframezzare le interpretazioni degli artisti ci saranno degli interventi da parte del gruppo “Letture ad alta voce“, che da poco ha cominciato a fare parte della famiglia di Live Nocera, che intratterrà il pubblico con monologhi tratti dal mondo del cinema.