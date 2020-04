Un solo positivo su più di 1500 tamponi in Umbria. Guariti oltre quota mille

Pubblicità

Dopo alcuni giorni in cui erano tornati a crescere, seppur leggermente, i casi di positività al coronavirus in Umbria (anche se in larga parte derivanti dai risultati dello screening a tappeto effettuato nella zona rossa di Giove), quest’oggi in Umbria si torna vicinissimi allo zero, con un solo positivo rilevato su ben 1.522 tamponi processati.

Un esito che si lega alla tendenza di diminuzione degli attualmente positivi, dei ricoveri e alla crescita dei guariti, che sfonda quota mille.

I guariti e gli attualmente positivi vanno oltre le soglie simboliche di +1000 per i primi (1.026, con una crescita di 29, ai quali si affiancano i 66 clinicamente guariti) e -300 per i secondi (299, -29 rispetto al giorno precedente).

Un deceduto in più rispetto al giorno precedente (67 in totale), la signora di 98 anni residente nel comune di Gubbio di cui abbiamo dato notizia ieri.

Significativo il calo dei pazienti ricoverati, che diminuiscono di 9 per un totale a questa mattina di 84. Di questi 16 (invariati) si trovano in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (invariato); sempre alla stessa data, risultano 15.389 (+487) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 30 aprile, sono stati effettuati 36.459 tamponi (+1522).