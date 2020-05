Covid-19: un solo positivo anche ieri, ma anche un decesso. Calano i ricoveri

Pubblicità

Anche nel bollettino della Regione di questa mattina riguardo la situazione dell’epidemia Covid-19 in Umbria si registra un solo caso positivo in più rispetto al giorno precedente su 1.303 tamponi, che porta il totale a 1.393 persone risultate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo si è aggiunto un altro decesso, una signora di 78 anni di Narni che da circa un mese era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria di Terni. A questa mattina sono così 68 le persone in Umbria che hanno perso la vita a causa del coronavirus.

Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti e dei ricoveri. Ieri si sono aggiunte 27 persone all’elenco di coloro che hanno debellato il Covid-19, portando il totale a 1.053, con altre 68 (+2) in attesa di avere due tamponi negativi dopo essere stati dichiarati clinicamente guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 272 (-27).

Significativo il calo dei pazienti positivi attualmente ricoverati: 11 in meno rispetto al 30 aprile, per un totale di 73, di cui questi 13 (-3) si trovano in terapia intensiva.

40 persone in meno si trovano complessivamente in isolamento domiciliare (ne rimangono ancora 905), mentre ben 840 sono uscite dalla quarantena, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 15.742.

In totale, entro le ore 8 di oggi 1 maggio, sono stati effettuati 37.762 tamponi (+1303).