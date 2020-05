Coronavirus: un positivo in più in Umbria, crescono ancora i guariti

Pubblicità

Un solo positivo in più in Umbria per il terzo giorno consecutivo, anche se stavolta a fronte di molti meno tamponi processati (310), come accade solitamente nei giorni festivi. Il numero complessivo di persone colpite da Covid-19 in Umbria dall’inizio dell’epidemia sale così a 1.394.

Continuano però ad aumentare i guariti (+16 per un totale di 1.069) e a scendere gli attualmente positivi (257, 15 in meno rispetto al giorno precedente).

Nessun decesso è stato registrato nella giornata del 1 maggio, mentre è rimasto invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (73), compresi quelli che sono dovuti ricorrere alla terapia intensiva (13).

Diminuiscono anche di 74 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 831. Sempre alla stessa data, risultano 15.851 (+109) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 2 maggio, sono stati effettuati 38.072 tamponi (+310).