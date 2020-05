Il Maggio è alzato. Così San Pellegrino ha battuto il Covid-19

Pubblicità

Senza dubbio la 1016esima edizione della Festa del Maggio di San Pellegrino rimarrà nella storia. Non solo perchè non si è potuta svolgere nella sua forma tradizionale a causa dell’epidemia da coronavirus, ma per la particolarità con cui è stata vissuta la magia di questo evento che non era stato fermato dalle guerre e che neanche il Covid-19 è riuscito a stoppare.

I sanpellegrinesi hanno fatto vedere che con la volontà e il cuore si riescono a superare tutte le avversità, non rinunciando ma anzi allargando e moltiplicando la loro tradizione in molte parti d’Italia.

L’invito dei maggiaioli a piantare un ramoscello di pioppo davanti alla propria abitazione o nel giardino di casa è stato accolto nel miglior modo possibile. Tantissime le foto e i video di famiglie da ogni parte d’Italia che hanno inondato la pagina Facebook della Festa, a testimonianza di quanto grande sia l’attaccamento a questa tradizione. In tanti hanno seguito l’evento in diretta su internet o attraverso Trg.

E un Maggio, anche se più piccolo rispetto a quelli maestosi del passato per rispettare le disposizioni governative, alla fine è stato alzato nella piazza del paese, con tanto di fuochi d’artificio (anche qui ovviamente in forma molto ridotta) e di suono a distesa delle campane della chiesa che hanno celebrato l’evento.

Foto tratte dalla pagina Facebook “Festa del Maggio San Pellegrino”