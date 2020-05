Umbria, è il giorno di “zero contagi”, per la prima volta nessun nuovo positivo

Pubblicità

Una giornata importante per l’Umbria questa di domenica 3 maggio. Nella nostra regione, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, non si sono registrati casi positivi da Covid-19, con il numero totale che rimane fermo a 1.934.

Era nell’aria il raggiungimento di questo importante obiettivo, visto che da alcuni giorni si registrava solo un caso positivo al giorno, tranne un paio di volte quando i positivi erano leggermente cresciuti in seguito allo screening a tappeto effettuato nella zona rossa di Giove. Questo non significa assolutamente che l’epidemia nella nostra regione è stata sconfitta, ma che i provvedimenti presi hanno avuto il loro effetto e che sarà necessario mantenere quel distanziamento sociale anche nella delicata Fase 2, non ridando così spazio al virus.

Scendono ancora gli attualmente positivi, 21 in meno rispetto al giorno precedente, con il totale di alle ore 8 di questa mattina a 236.

I guariti sono 21 in più, per un totale di 1.090, a cui si affiancano i 53 clinicamente guariti.

Due pazienti in meno sono ricoverati negli ospedali umbri (attualmente sono 71), di cui 13 (invariato) si trovano in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (-41); sempre alla stessa data, risultano 16.100 (+249) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 3 maggio, sono stati effettuati 38.823 tamponi (+751).