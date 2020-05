Da oggi riattivate diverse linee Busitalia a Gualdo Tadino

Pubblicità

Anche nel territorio del Comune di Gualdo Tadino da quest’oggi Busitalia ha reintrodotto diverse linee di autotrasporto.

Aderendo a quelle che sono le disposizioni per la sicurezza sanitaria, a bordo degli autobus – che quotidianamente verranno sottoposti a sanificazione straordinaria – sono stati installati dispenser di gel igienizzante a disposizione dei viaggiatori, che potranno tornare a viaggiare da oggi sulle linee di: Pieve di Compresseto, Caprara, del Servizio Urbano, della Linea C che va da Rigali a Colle, della linea Gualdo Tadino-Gubbio e di quella Gualdo Tadino-Perugia.

Gli orari di passaggio dei bus saranno consultabili sul sito www.fsbusitalia.it e tramite il QR Code presente in ogni fermata, utilizzando una qualsiasi applicazione gratuita per cellulari per la lettura del codice.

“Prendiamo atto – sottolinea l’assessore ai trasporti Stefano Franceschini – che Regione, Provincia e Busitalia hanno riattivato da oggi una serie di linee anche nel territorio di Gualdo Tadino che saranno a disposizione dei cittadini. Ovviamente siamo contenti di questa ripartenza, ma saremmo stati ancora più felici se nei giorni scorsi ci avessero coinvolto maggiormente per poter definire meglio le corse da attivare nel nostro territorio e le modalità da seguire. Trovo molto interessante l’introduzione del QR Code per visionare gli orari da parte degli utenti, però va ricordato anche che la fruizione del servizio bus nel nostro comune è effettuata in prevalenza da persone di una certa età o che magari non hanno tutte le conoscenze tecnologiche necessarie per consultare gli orari tramite gli smartphone. Sarebbe opportuno, quindi, poter inserire anche delle tabelle classiche consultabili sulle singole fermate degli autobus. Inoltre sarebbe a mio avviso utile poter disporre mensilmente (per il Comune) di un report contente i dati sulla presenza degli utenti degli autobus sulle varie linee in modo tale da permettere una migliore ottimizzazione di orari e risorse sulle singole linee.Tengo a precisare che questi sono solo dei suggerimenti per migliorare ancor più un servizio molto apprezzato dai nostri cittadini e la nostra Amministrazione resta a disposizione per eventuali confronti”.