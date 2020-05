Una chiamata per un sorriso. L’iniziativa dei clown di Vip Perugia

Pubblicità

In questo periodo in cui sorridere è stato a volte difficile, l’associazione Vip Clown di Perugia ha pensato bene di regalare la preziosa risorsa a tutti coloro, grandi e piccini, che lo vorranno. La Vip Perugia si impegna da anni per portare un sorriso negli ospedali, nelle case di riposo e nelle scuole. Ovviamente durante l’emergenza si sono dovuti fermare, ma vogliono lo stesso provare a continuare l’attività via telefono.

“Basta chiamare i numeri 339.2055168 o 339.2055797 – dicono dall’associazione – e verrete messi a contatto diretto con un clown che avrà il piacere di accompagnarti in una telefonata all’insegna del divertimento e della leggerezza“.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che sentono il desiderio di avere per qualche minuto un compagno di divertimento a distanza, perchè in questo difficile momento è importante comunicare e coltivare l’allegria e la positività.

L’associazione tiene a precisare che il servizio telefonico non sostituisce i servizi di supporto psicologico e/o specialistico attivi sul territorio per l’emergenza.