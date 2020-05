Mercoledì 6 maggio riapre il cimitero di Fossato di Vico con accesso regolamentato

Pubblicità

Riaprirà mercoledì 6 maggio il cimitero civico di Fossato di Vico. Una riapertura che sarà però oggetto di una regolamentazione per quanto riguarda l’accesso.

Infatti dal 6 al 13 maggio, con l’esclusione di sabato 9 e domenica 10 maggio, l’ingresso sarà autorizzato in base alla prima lettera del cognome del visitatore (nucleo familiare).

Mercoledì 6 maggio: A-B e familiari di deceduti negli ultimi 12 mesi

Giovedì 7 maggio C-D-E e familiari di deceduti negli ultimi 12 mesi

Venerdì 8 maggio F-G-H-I-J-K

Lunedì 11 maggio L-M-N-O

Martedì 12 maggio P-Q-R

Mercoledì 13 maggio S-T-U-V-W-X-Y-Z

L’accesso sarà consentito a un massimo di due persone per nucleo familiare e per una permanenza massima di 30 minuti. All’interno dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento.

Si consiglia di dotarsi del contenitore per il rifornimento dell’acqua in quanto non verranno messi a disposizione i seguenti attrezzi: contenitori, scope e palette.

L’accesso al cimitero dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze minime da mantenere con l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dai decreti relativi alle misure per il contenimento dell’epidemiologia Covid-19 (mascherina e guanti). L’accesso sarà monitorato dalla Polizia Municipale e sarà presente un’attività di supporto alla popolazione da parte della Misericordia.