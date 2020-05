Sei casi positivi riscontrati all’ospedale di Terni. Scendono ancora i ricoveri

Pubblicità

Dopo 48 ore in cui si erano registrati zero contagi, sono tornati a salire i positivi in Umbria. Alle 8 di questa mattina ne sono stati scoperti sei, tutti all’ospedale di Terni, frutto di una serie di controlli avviati sulle cosiddette categorie a rischio.

I nuovi casi positivi sono stati infatti individuati grazie al sistema di monitoraggio messo a punto dall’amministrazione regionale che ha permesso, nell’ospedale di Terni, attraverso l’applicazione della procedura di sorveglianza su pazienti e operatori in entrata e in uscita, di individuare i sei nuovi casi positivi per i quali è stato subito disposto l’isolamento e dei quali sono subito stati ricostruiti i contatti.

I positivi sono così saliti a 1.400 dall’inizio dell’epidemia, con gli attualmente positivi che sono comunque calati di 10 persone: attualmente sono 220.

Continuano a crescere i guariti (+16 per un totale di 1.110) con 44 persone clinicamente guarite (-5). Nessun decesso si è verificato nella giornata di ieri.

Due pazienti in meno ricoverati negli ospedali umbri: ora sono 67, di cui 11 (-2) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 753 (6); sempre alla stessa data, risultano 16.477 (+321) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 5 maggio, sono stati effettuati 39.998 tamponi (+904).