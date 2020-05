Fondo Restart per imprese extra agricole, dall’11 maggio le domande

Pubblicità

Da lunedì 11 maggio si potrà presentare la domanda per accedere al Fondo Restart per richiedere, a seguito dell’Emergenza Covid-19, finanziamenti per la liquidità delle imprese extra agricole. Si tratta di 18,5 milioni di euro per sostenere le imprese e favorirne la ripresa, sostenendo la liquidità e l’accesso al credito.

Per avere informazioni su come presentare la domanda sarà possibile collegarsi con lo Sportello “Ripartiamo”, l’ufficio virtuale a disposizione di attività economiche ed imprese del territorio di Gualdo Tadino, che sarà aperto a tutti gli interessati ogni lunedì dalle ore 15 alle 17 e vedrà la presenza di un operatore di Gepafin che curerà il servizio. Lo sportello, che opererà su appuntamento, sarà prenotabile scrivendo una email a: b.balducci@gepafin.it. Altre info saranno inoltre disponibili sul portale di Gepafin, la società finanziaria della Regione Umbria all’indirizzo www.gepafin.it.

“Siamo contenti di questa iniziativa promossa da parte della Regione per il rilancio dell’Economia – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo Economico Stefano Franceschini – che permetterà di ripartire alle varie attività economiche avendo una base solida in un momento così particolare. Ringraziamo Gepafin, che con l’iniziativa intrapresa in collaborazione con la nostra Amministrazione ha già iniziato dallo scorso 4 maggio un percorso positivo di rilancio per il nostro territorio”.