Giovedì 7 maggio riaprirà il Cimitero Comunale di Sigillo fino a tutto il 17 maggio prossimo, con orario dalle 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 18.

I giorni di apertura saranno martedì, giovedì e sabato, sempre nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza. I visitatori dovranno evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

L’accesso sarà consentito esclusivamente con l’utilizzo di guanti monouso e mascherina, ad un massimo di due persone per nucleo familiare e per una permanenza massima di 30 minuti. Non saranno disponibili per l’uso comune contenitori di acqua e attrezzi per la pulizia (scope, palette, ecc…).

L’amministrazione comunale ha inteso coinvolgere le associazioni di volontariato di Protezione civile Gruppo Monte Cucco e Nucleo Associazione Carabinieri per svolgere attività di monitoraggio e di segnalazione alla Polizia Municipale di eventuali criticità e assembramenti.