Quattro nuovi casi positivi in Umbria, crescono i guariti e calano i ricoverati

Quattro nuovi casi di Covid-19 rilevati in Umbria alle 8 di questa mattina, con il totale che arriva a 1.404 persone, ma con un calo, costante da diversi giorni a questa parte, di attualmente positivi che scendono a 215 (-5).

Di questi quattro nuovi casi, tre sono emersi in seguito a ulteriori test molecolari operati dall’Azienda Ospedaliera di Terni sui pazienti e gli operatori che erano potenziali contatti dei 6 degenti risultati positivi il 4 maggio scorso, e ha individuato i tre casi positivi. Si tratta di due pazienti ricoverati in area medica e di un’infermiera della neurologia ora in isolamento domiciliare fuori regione. I due pazienti positivi sono stati subito isolati e tutti gli ambienti interessati sono stati sanificati: in particolare nell’area medica i degenti sono stati temporaneamente trasferiti in altra zona dell’ospedale per facilitare le operazioni di sanificazione ambientale.

Continuano ad aumentare i guariti e calano i ricoverati negli ospedali umbri. In 9 nella giornata di ieri si sono lasciati completamente alle spalle la malattia, per un totale di 1.119, mentre in 44 non accusano più sintomi e sono in attesa di avere l’esito di due tamponi negativi per tornare alla vita di tutti i giorni.

La discesa dei ricoveri prosegue, con altri tre dimessi dagli ospedali. Ne restano 64, mentre altri due pazienti hanno lasciato la terapia intensiva, ove rimangono in 9. Nessun decesso si è verificato nella giornata di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 776 (+23); sempre alla stessa data, risultano 16.769 (+292) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 6 maggio, sono stati effettuati 41.328 tamponi (+1330).