Buoni spesa, il Comune di Sigillo riapre le domande per beneficiare del contributo

Il Comune di Sigillo ha riaperto i termini per presentare le domande per usufruire della seconda tranche dei buoni spesa. Con questa nuova fase l’amministrazione comunale intende dare possibilità anche a quelle famiglie che, per svariati motivi, non sono riuscite finora a presentare domanda.

Per beneficiare di questo contributo sono confermati tutti i precedenti criteri, con aggiunte importanti: la richiesta potrà essere fatta anche da quei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza e/o di ammortizzatori sociali, per un importo complessivo inferiore agli 800 euro mensili, e anche da quanti, alla presentazione della domanda, pur essendo stati ammessi a godere di ammortizzatori sociali e/o sostegni pubblici, per un importo complessivo pari o superiore ad 800 euro mensili, non abbiano ancora percepito il relativo sussidio.

Inoltre verranno inseriti in graduatoria anche i nuclei familiari i cui benefici alla misura di sostegno verranno definiti sulla base dei bisogni rilevati a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. Per tutte queste famiglie il criterio adottato rimane quello della liquidità attuale, determinato dal saldo dei conti correnti bancari o postali, riferiti all’intero nucleo familiare, inferiore a 5 mila euro al 31.03.2020.

Questa seconda tranche di buoni spesa sarà rivolta non soltanto a chi non ha ancora ricevuto i buoni, ma sarà garantito un secondo accesso anche a chi ne ha già goduto.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 14 maggio e già dal 15 maggio verranno erogati i buoni spesa che saranno poi consegnati ai cittadini, che ne hanno fatto domanda, dalla Protezione Civile.

Il buono si potrà usare per la spesa solo nei negozi che fanno parte della lista ufficiale degli esercizi commerciali pubblicata sul sito del Comune. Si ricorda che il buono spesa consente l’acquisto di soli prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa e non alcolici e super alcolici né dispositivi elettronici o abbigliamento.