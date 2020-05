Un solo positivo su oltre 1.400 tamponi. Ulteriore calo dei ricoveri

Pubblicità

L’Umbria conferma il trend positivo che ormai si protrae da un paio di settimane e anche i dati pubblicati questa mattina dalla Regione vanno in questo senso.

Un solo positivo è stato individuato su ben 1.460 tamponi processati, che porta il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia a 1.405. Scendono sotto la soglia dei 200 gli attualmente positivi grazie a un calo di 20 persone nelle ultime 24 ore. Adesso sono 195.

Nuova sostanziale crescita dei guariti (+21 nella giornata di ieri), per un totale di 1.140, ai quali si affiancano i clinicamente guariti (54), anch’essi in crescita di dieci. Nessun decesso neanche nella giornata di ieri che lascia il triste conteggio fermo a 70.

Diminuiscono ancora i pazienti positivi attualmente ricoverati. Sono 8 in meno rispetto al giorno precedente, così in 56 sono ancora presenti negli ospedali umbri. Di questi 9 (invariato) si trovano in terapia intensiva.

Tornano a scendere le persone in isolamento domiciliare. 7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti per un totale di 769. Sempre alla stessa data risultano 17.004 (+235) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 7 maggio, sono stati effettuati 42.788 tamponi (+1460).