Ceramica, nasce una task force regionale per la promozione del prodotto

L’Umbria stringe una grande alleanza attorno alla ceramica che non è solo di promozione del prodotto, ma anche del territorio: ieri, in una videoconferenza, è stata sancita la costituzione di una task force, composta dai sindaci di Gualdo Tadino, Orvieto, Gubbio e Deruta, dall’associazione “La Strada della Ceramica”, dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, dal Cesar, insieme alle associazioni di categoria di Cna Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Casartigiani e Confcommercio Umbria. L’iniziativa è promossa da Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e Presidente dell’associazione “La Strada della Ceramica”, per valorizzare, promuovere e affermare sui mercati, interni ed esteri, questo enorme patrimonio regionale.

“I territori umbri dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – afferma il presidente Toniaccini – vogliono ripartire dall’eccellenza locale per riattivare il motore dell’economia, frenato, in questi ultimi due mesi dal Covid-19, ma anche in precedenza, da un ristagno dell’economia senza precedenti. Vogliamo una ripartenza in sicurezza sia per i nostri cittadini, sia per i lavoratori, ma anche per i turisti che un domani torneranno ad ammirare le nostre bellezze.”

“L’aver istituito una rete della ceramica va proprio in questa direzione – prosegue Toniaccini – La strada della ceramica in Umbria, di cui fanno parte i Comuni di Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto, è una realtà che merita un’attenzione particolare perché è la prima associazione umbra nata dalla volontà di amministratori locali animati da un profondo senso di responsabilità e da uno straordinario amore verso le rispettive comunità, che si sono uniti senza considerare le ideologie e i colori di partito, ma per condividere una progettualità di ampio respiro a livello regionale, nazionale e internazionale con l’obiettivo di essere da traino nel marketing territoriale, di sviluppo economico delle città di antica tradizione ceramica, incentivando nuove forme di turismo, valorizzando la storia, la cultura, l’arte e il tessuto artigianale della nostra regione Umbria.”

“La Strada della Ceramica in Umbria rappresenta l’unica realtà regionale in Italia che opera in seno ad AICC con l’intento di sviluppare una rete tra città in cui storicamente si è sviluppata una significativa attività ceramica. A oggi, con i suoi 5 Comuni – conclude Toniaccini – l’Umbria, dopo la Campania e assieme alla Sicilia, vanta il maggior numero di città “di affermata tradizione ceramica” riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, che aderiscono all’Associazione Italiana Città della Ceramica”.