Covid-19: un positivo su 1.435 tamponi, ma anche un altro decesso

Pubblicità

Ancora un solo caso positivo rilevato in Umbria alle 8 di questa mattina su un numero notevole di tamponi processati, ben 1.435.

Le terapie intensive si stanno svuotando, con soltanto sei persone (tre in meno rispetto al giorno precedente) che ancora sono in quei reparti e complessivamente sono 53 (-3) i ricoverati in ospedale. Ma, purtroppo, c’è da registrare un altro decesso, un uomo di 81 anni, che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a 71.

Nuova sensibile crescita dei guariti: +15 rispetto al giorno prima per un totale di 1.155, con altri 61 (+7) clinicamente guariti, in attesa di avere due tamponi negativi per tornare alla vita di tutti i giorni.

Scendono di 15 gli attualmente positivi (sono 180), come calano anche le persone in isolamento domiciliare (-11, per un totale di 758). Sempre alla stessa data risultano 17.331 (+327) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 dell’8 maggio, sono stati effettuati 44.223 tamponi (+1435).