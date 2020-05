Fossato di Vico, da lunedì lavori sulla Perugia-Ancona

Pubblicità

A partire da lunedì prossimo, 11 maggio, saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) tra gli svincoli di Fossato di Vico e Gualdo Tadino/SS3.



Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia. Il traffico proveniente da Fabriano/Ancona sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossato di Vico, percorrerà un breve tratto di SS3 “Flaminia” in direzione Foligno/Roma, svolterà a destra in direzione Perugia (loc. Osteria del Gatto) e si reimmetterà sulla SS318 utilizzando lo svincolo “Gualdo Tadino/SS3”.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento della sovrastruttura stradale.



Il completamento dei lavori è previsto entro il 13 luglio.