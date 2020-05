Giornata mondiale della Croce Rossa, esposta bandiera sul municipio di Gualdo Tadino

Pubblicità

Oggi, 8 maggio, ricorre in tutto il mondo la Giornata mondiale della Croce Rossa, in cui si celebra il lavoro di soccorso svolto quotidianamente da questa organizzazione che è presente in 192 Paesi del mondo con circa 14 milioni di volontari.

Nata in uno scenario di guerra, per aiutare indipendentemente e universalmente chiunque fosse ferito durante la battaglia. Oggi è una organizzazione di pace e soccorso in tutto il mondo.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa cade nel giorno della nascita del fondatore Henry Dunant. L’obiettivo della ricorrenza è quello di far conoscere nel dettaglio il lavoro svolto dai volontari e i principi e valori che stanno alla base della missione dall’organizzazione.

Per l’occasione il Comune di Gualdo Tadino ha esposto sul terrazzo del municipio la bandiera della Croce Rossa.

“L’attività quotidiana svolta dalla Croce Rossa e dai suoi tanti volontari – sottolinea il Sindaco Massimiliano Presciutti – è da sempre estremamente preziosa per tutta la nostra comunità. In questa fase difficile dal punto di vista sanitario e sociale a causa dell’Emergenza Covid-19, l’impegno dei moltissimi volontari e operatori che giornalmente si dedicano agli altri, e soprattutto alle fasce più deboli della popolazione distribuendo farmaci e generi alimentari a domicilio alle persone anziane o affette da patologie, è fondamentale. Per questo motivo non ci stancheremo mai di ringraziare tutte queste persone che spendono parte del loro tempo per dare il proprio sostegno al prossimo”.